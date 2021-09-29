Kırşehir'de itfaiye ekipleri yılın ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de itfaiye ekipleri yılın ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kırşehir'de itfaiye ekipleri yılın ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti.

2021 yılı Ocak ayı ile Ağustos aylarını kapsayan istatistikte itfaiye birimi personeli; Su Baskını, atölye yangını gibi durumlarla neredeyse hiç karşılaşmadı. Karşılaşılmayan vaka durumlarına ise personel, yapılan tatbikatlarla hazırlandı. İtfaiye Müdürü Neşet Doğan, "Kırşehir Belediyesi itfaiye birimi, vaka hızları ve sonuçlandırma noktasında canhıraş bir çaba harcamaktadır. Kırşehir'de görülmesi zor olan vakalar için ise tatbikatlarımızla personelimiz hazırlanıyor" dedi. Kentte 2021 yılının ilk 8 ayında ise itfaiye ekipleri; 36 bina yangınına, 18 motorlu araç yangınına, 72 odun - kömür deposu yangınına, 210 ot ve saman yangınına, 31 orman alanı ve fidan yangınına, 2 adet atölye ve imalathane yangınına, 22 trafik kazasına, 183 hayvan kurtarma operasyonuna, 17 tatbikata, 3 intihar girişimine, 122 insan kurtarma operasyonuna, 2 su baskınına, 708 sulama ve su verme işlemi ile 68 adet farklı nedenlerle çıkmış yangınlara katılarak müdahalede bulundu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Şafak Sezer Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir'de itfaiye ekipleri yılın ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:05:36. #1.12#