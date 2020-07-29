Kırşehir'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Kırşehir'in Mucur ilçesi ve Özbağ beldesindeki üretim çalışmaları için yeni mesleki kurslar açılacak.

Kırşehir'in Mucur ilçesi ve Özbağ beldesindeki üretim çalışmaları için yeni mesleki kurslar açılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik konferans salonunda Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, kentteki mevcut istihdamın korunmasını, bunun üzerine ilave istihdam olanaklarının oluşturulmasını hedeflediklerini, hibe desteklerinin de vatandaşlar için faydalı olduğunu anımsattı.

İşsizliğin azaltılmasına, istihdamın artırılmasına yönelik toplantılarda faydalı kararlar alarak uyguladıklarını vurgulayan Akın, "Kent genelinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması için alınabilecek tedbirleri belirlerken, bu konuda kurul üyelerinin görüş ve önerilerini aldık. İstihdamın yanı sıra mesleki eğitimler için kursların geliştirilmesi, arttırılması konusunda adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ise kurum tarafından yürütülen iş başı eğitim programları, mesleki eğitim kursları, toplum yararına çalışma programlarındaki faaliyetleri kurul üyelerine anlattı.

Kaya, Mucur Kaymakamlığının "El nakışçısı", Özbağ Belediyesinin "Turşu üretim elemanı" ve "Hamurkar" talepleri doğrultusunda bu mesleki dallarda kursların açılmasına karar verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA