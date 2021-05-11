Kırşehir'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik ve Hukuki Araştırmalar Derneği Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ve yüzlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik ve Hukuki Araştırmalar Derneği Kırşehir Temsilcisi Bilgehan Altaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ve yüzlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

KAEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mukaddes şehir Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresindeki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in uyguladığı şiddetinin hiçbir koşul altında kabul edilemez olduğu ve derhal sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'te gerçekleştirdiği insanlıkla bağdaşmayan saldırısını ve masumlara yapılan bu zulmü şiddetle kınıyoruz. İnancımızın nişanelerini barındıran Kudüs'ün gerçek sahibi Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çelik de İsrail'in Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politika ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin Ramazan Bayramı öncesinde hızlandığını anımsattı.

Yaşananların izahı ve kabul edilebilirliği bulunmadığını vurgulayan Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde yapılan menfur saldırıları, hukuka aykırı uygulamaları sonlandırmasını istedi.

Altaş ise Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması, ibadet için gelenlere terör ve güvenlik bahanesiyle yapılan tüm müdahalelerin en kısa zamanda bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner