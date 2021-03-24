Kırşehir'de İŞKUR ve Petlas'ın "güç birliğiyle" 215 kişi işe kavuşacak
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Kırşehir'de İŞKUR ve Petlas'ın "güç birliğiyle" 215 kişi işe kavuşacak

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:06
Kırşehir'de İŞKUR ve Petlas'ın 'güç birliğiyle' 215 kişi işe kavuşacak

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Petlas arasında imzalanan güç birliği protokolüyle 215 kişiye istihdam sağlanacak.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Petlas arasında imzalanan güç birliği protokolüyle 215 kişiye istihdam sağlanacak.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Petlas AŞ ile güç birliği protokolü imzalandı.

İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, Petlas İnsan Kaynakları Müdürü Mithat Durudoğan'ı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde istihdam artışına yönelik görüşmelerde bulundu.

Kaya, Kovid-19 salgını döneminde istihdama yaptıkları katkılardan dolayı Petlas yönetimine teşekkür etti.

Protokolle 40 kişinin depo ve ambar görevlisi olarak göreve başladığını vurgulayan Kaya, sonrasında forklift operatörü, tır şoförü, depo ve ambar görevlisi başta olmak üzere 175 kişinin daha istihdam edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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