Kırşehir'de iş yerlerine danışmanlık hizmeti veriliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerinin fabrika ve işletmelere danışmanlık hizmeti vermeye devam ettiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, iş ve meslek danışmanlarının iş yerlerini ziyaret ederek İşkur hizmetlerini tanıtma, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verme, işgücü talebi alma, gelecekte ihtiyaç duyabileceği meslekleri belirlemeye yönelik katkı sağladığı ifade edildi.

Fabrika, özel eğitim kurumları, otel ve perakende satış yapan işletmelerin ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş ve meslek danışmanları sürekli sahada olup iş verenlerimizi ziyaret etmektedir. Ziyaretleri gerçekleştirirken nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerin talepleri alınarak İŞKUR'un resmi internet sayfasından talepleri yayınlamaktadır. Böylelikle iş arayan vatandaşlarımızın iskur.gov.tr. adresinden iş ilanlarına ulaşmalarını sağlamaktadırlar. Böylece işgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstlenmektedirler. İş verenlerin ihtiyaçlarını karşılayarak kalıcı istihdamın sağlanması noktasında önemli bir hizmet verilmektedir."

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