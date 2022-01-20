Kırşehir'de iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de cep telefonu ve yedek parça hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Medrese Mahallesinde yaşayan K.D'nin iş yerinin deposunun balkon kapısı kırılarak içinden cep telefonu ve yedek parçalarının çalındığını bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın faillerinin M.T. ve B.Ü. olduğunu tespit etti.

Çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden B.Ü, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Ü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.