Kırşehir'de iş hanında kumar oynayan 16 kişiye para cezası

Kırşehir'de, iş hanındaki dükkanlarda kumar oynadıkları öne sürülen 16 kişiye para cezası verildi.

Kırşehir'de, iş hanındaki dükkanlarda kumar oynadıkları öne sürülen 16 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş hanının ikinci katında karşılıklı 2 dükkanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Organizasyonu düzenleyen S.S. ile kumar oynayan biri yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı.

İş yerlerinde yapılan aramada, 77 bin 820 lira, 221 paket oyun kağıdı ve 4 paket okey taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 kişiye kumar oynamaktan toplam 19 bin 600 lira, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 50 bin 400 lira, yabancı uyruklu şüpheliye ayrıca izinsiz seyahat etmekten 1125 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner