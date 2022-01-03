Kırşehir'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği, geçen yıl 39 bin 885 vakaya müdahale etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerinin geçen yıl 39 bin 885 vakaya müdahale ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 16 istasyonda toplam 215 sağlık personel ile sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

İstasyon ve ambulans başına düşen nüfus oranı ve vakalara ulaşım süresinin Türkiye ortalamalarına göre çok iyi durumda olduğu vurgulanan açıklamada, birer adet yoğun bakım obez ve 4 sedyeli çoklu ambulans, 2 adet Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracı, 2 adet karpaletli ambulans ve 34 adet panelvan olmak üzere toplam 40 ambulansın bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliğince 2021 yılında toplam 39 bin 885 vakaya müdahale edildiğine işaret edilerek, "Kentsel vakaya ulaşım süremiz ortalama 5 dakika 40 saniye, kırsal vakaya ulaşım süremiz ortalama 15 dakika 5 saniyedir." denildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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