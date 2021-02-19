Vali Akın, "Afet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri devam edecek"
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Vali Akın, "Afet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri devam edecek"

19.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:28
Vali Akın,

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Afet Müdahale Planı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada, afet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Afet Müdahale Planı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada, afet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan ve ilgili kurum amirleri katıldı. Vali Akın, toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde il bazında hazırlanan plan üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

İl Afet Müdahale Planının olası bir afet anında, uygulanabilir bir vaziyette ve güncel bir rehber olacağını aktaran Vali İbrahim Akın, "Ne zaman ve nasıl meydana geleceği belli olmayan afetlere yönelik her yıl hazırlanan İl Afet Müdahale Planları güncellenerek üzerinde düzenlemeler yapılıyor. Hazırlanan bu planlar, afet anında bir yol haritası vazifesi görüyor. İl Afet Müdahale Planında 26 çalışma grubumuz var. Bu gruplardan sorumlu kurumlarımız var, aynı zamanda bu kurumların destekleyici paydaşları da mevcut" dedi.

2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini de hatırlatan Vali Akın, "Afet öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili eğitim verildi, verilmeye de devam ediyor. Afet sonrasındaki ilk 6 saatteki davranışların afetle mücadelede son derece önemli olduğu konusunda vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Bu kapsamda da ilimizdeki eğitim çalışmaları İl AFAD Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde devam ediyor" diye konuştu.

Toplantı, İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan'ın İl Afet Müdahale Planı üzerine yaptığı sunumun sonunda plan üzerinde yapılan değerlendirmeler ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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