Kırşehir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada biri polis iki kişi yaralandı
Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada biri polis memuru iki kişi yaralandı.
Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavgada biri polis memuru iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nasuhdede Mahallesi'ndeki Ahi Stadyumu yanında bulunan kavşakta husumetli iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgaya karışanlardan S.E, aracından aldığı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.
Bu sırada olaya müdahaleye gelen Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipten R.B. de tüfekten çıkan saçma ile yaralandı.
Ekipteki diğer polis memuru ateş ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Kavgaya müdahale eden ekibin yardım çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı polis ve şüpheli, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralı zanlının yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hastaneye giden Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, yaralı polis memurunu ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız