Kırşehir'de iki din görevlisi cemaatin desteğiyle mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
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Kırşehir'de iki din görevlisi cemaatin desteğiyle mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

09.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:11
Kırşehir'de iki din görevlisi cemaatin desteğiyle mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Kırşehir'de bir camide görev yapan iki din görevlisi, cemaatin desteğiyle her ay mahalledeki maddi durumu yetersiz kişilere yardım ediyor.

Kırşehir'de bir camide görev yapan iki din görevlisi, cemaatin desteğiyle her ay mahalledeki maddi durumu yetersiz kişilere yardım ediyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki İmaret Camisi imamı Ömer Olgun ve müezzini Oğuzhan Kaya, Medrese Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahipleri için cemaatle el ele verdi.

Kendi katkıları ve cemaatin topladığı yardımları her ay mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtan din görevlileri dayanışma örneği sergiledi.

Olgun ve Kaya, ocak ayında toplanan 20 gıda paketini, şubat başında belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Cami cemaatiyle yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda ihtiyacı olan ailelere yardım paketlerinin ulaştırıldığını belirten Ömer Olgun, "Her ay ihtiyaç sahibi ailelerimize cami cemaatimizin ve mahalle sakinlerinin de destekleriyle topladığımız gıda ürünlerini dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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