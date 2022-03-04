Kırşehir'de iki dağcı Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı"na tırmandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki dağcı Neşet Ertaş'ın türküsüne konu olan Gönül Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaman ilçesine bağlı Demirli köyünde bir araya gelen dağcılar Ahmet Demirci ve Erdal Özbek, yer yer yaklaşık 1,5 metre karın olduğu Baranlı Dağları'na tırmanışa geçti.

İki dağcı, yaklaşık 6 saatlik tırmanışın sonunda Baranlı Dağları'nın zirvesi olarak kabul edilen ve Neşet Ertaş'ın türkülerine konu olan Gönül Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Kar yoğunluğu nedeniyle Gönül Dağı'nın zirvesine ulaşmakta zorlanan dağcılar, aynı rotadan Demirli köyüne döndü.

Ahmet Demirci, "Kırşehirli dağcılar olarak Gönül Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdik. Gönlümüzün dağı ile Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'nı birleştirdik. Burada olmak çok güzel. Bu tür yürüyüşleri herkese tavsiye derim. İnsan bir nebze de olsa dertlerinden uzak oluyor." dedi.