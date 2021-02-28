Kırşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi dağıtıldı
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Kırşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi dağıtıldı

28.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:42
Kırşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere temizlik malzemesi dağıtıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha iyi mücadele edilmesi amacıyla Kırşehir'e gönderilen temizlik malzemeleri, kentteki 500 aileye dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) daha iyi mücadele edilmesi amacıyla Kırşehir'e gönderilen temizlik malzemeleri, kentteki 500 aileye dağıtıldı.

Afganistanlılar Himaye Derneği Başkanı Rabia Habibullah, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki 200 aileye kendilerinin, 300 aileye ise Kırşehir'deki diğer yardım kuruluşlarının temizlik malzemelerini dağıttığını aktardı.

Kentteki maddi durumu elverişli olmayan ailelerin, her şeye olduğu gibi temizlik malzemelerine her zaman ihtiyacı bulunduğunu hatırlatan Habibullah, "Kentteki Afganistan, İran, Irak, Suriye uyruklu sığınmacı aileler ile Türk aileler olmak üzere 200 aileye bu temizlik malzemelerinin bulunduğu paketleri dağıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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