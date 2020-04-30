Kırşehir'de iftar sonrası "Kovid-19" denetimi
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Kırşehir'de iftar sonrası "Kovid-19" denetimi

Kırşehir'de polis ve zabıta ekipleri, iftar sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Kırşehir'de iftar sonrası 'Kovid-19' denetimi
30.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 01:33

Kırşehir'de polis ve zabıta ekipleri, iftar sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, zabıta ekiplerinin desteğiyle kentin işlek caddelerinde maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkmaları yasaklanan kişilerle ilgili kontrol gerçekleştirdi.

İftar sonrasında Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde bariyer uygulaması gerçekleştiren ekipler, tedbirlere ve yasaklara uymayanlara yasal işlem yaptı.

Polis ekipleri sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili uyarılar yaparken zabıta ekipleri farklı noktalarda ateş ölçümü gerçekleştirdi.

Bekçilerin de katıldığı uygulamada, trafik ekipleri toplu taşıma araçları ve özel araç içerisinde koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı.

Kırşehir'de iftar sonrası 'Kovid-19' denetimi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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