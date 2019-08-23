Kırşehir'de içki operasyonu 2.5 litre kaçak içki ele geçirildi

23.08.2019 16:49

Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında sahte içki operasyonu düzenledi.



Düzenlenen operasyonda müstakil ikamet bölgesinde dolaşan iki kişiyi takibe alan ekipler, aynı eve girip çıkan H.Ş., ve O.Ç.,'yi takibe aldı.



Şüphelilerin ellerindeki çantalarda yapılan aramada, plastik şişelere konulmuş halde 2,5 litre sahte içki ele geçirildi. Zanlıların ikametlerinde de farklı ebatlardaki su şişelerinde toplam 32,5 litre kaçak yollarla üretilmiş içki ve içki yapımında kullanılan malzeme bulundu.



Şüpheli H.Ş., ve O.Ç.,'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA