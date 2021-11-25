Kırşehir'de "Huzurlu aile, mutlu çocuk" temalı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, aile içi şiddetin önlenmesi için yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "huzurlu aile, mutlu çocuk" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencileri Vali Akın'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesinin bu konudaki mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bu günün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Akın, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli çalışmalar yürütülmektedir. Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz bir konu olan kadına yönelik şiddeti önlemek için topyekun bir mücadeleye ihtiyaç var. Öğrenciler arasında yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, okul müdürleri ve velilerin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Akın, dereye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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