: Kırşehir'de husumetli kadınla erkeğin "tokat" kavgası güvenlik kamerasında

28.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:58

Kırşehir Uzun Çarşı'da bir kadının husumetli olduğu kişinin ensesine tokat vurmasıyla başlayan kavgayı güvenlik kamerası kaydetti.

Kent merkezindeki tarihi Uzun Çarşı'da bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, F.E. adlı kadın, daha önceki bir kavgadan dolayı husumetli olduğu M.Ç'nin yanından geçerken ensesine tokat attı.

M.Ç'nin, kadının üzerine yürümesi ve çevrede bulunanların araya girmesi, kadının yakını olduğu öne sürülen bir gencin M.Ç'ye saldırılması, ardından yaşanan kavga esnafın tarafları ayırma çabası da görüntüde yer aldı.

Kaynak: AA

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