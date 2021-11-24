Kırşehir'de Hükümet Konağının yapımına devam edilecek

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Hükümet Konağı yapımına devam edileceğini bildirdi.

Ünsal, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 150. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Kırşehir kamuoyunu meşgul eden Hükümet Konağı meselesini bu toplantıda gündeme getirdiğini belirten Ünsal, şöyle devam etti:

"2017 yılında ihalesi yapılan Hükümet Konağının yeri o zaman ki şartlar değerlendirilmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devredilerek Gençlik Merkezi ve yurt olarak yapılması için bütçe devri yapılmıştı. Bu süreçte Kırşehir kamuoyumuz, vatandaşımız, esnafımız, tüm sivil toplum kuruluşlarımız buranın yurt değil Hükümet Konağı olarak yapılmasının Kırşehir'imiz için uygun olacağının üzerinde durmuştu. En son yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda Cumhurbaşkanımıza Hükümet Konağı konumuzu dile getirdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırşehir'e karşı büyük bir ilgi ve sevgisi olduğunu vurgulayan Ünsal, "Konuyla ilgili gerekli talimatları bakanlıklara iletip, devir işlemlerinin yapılmasını ve en kısa zamanda da Hükümet Konağı olarak başlanmasını uygun görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımıza Kırşehir için verdiği müjdelerden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ünsal, Kırşehir Turizm Uygulama Oteli için de destek istediğine işaret ederek, "2017 yılından bu yana inşaatı devam eden otelimizin kalan bütçesinin hükümetimizin 2022 yılının yatırım bütçesine alınarak tamamlanmasının talimatını veren sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na da çağrıda bulunan Ünsal, belediyeye devredilen ve atıl durumda olan eski Karayolları Şube Şefliği alanının Millet Bahçesi için en uygun yer olarak görüldüğünü belirterek, "Buranın tahsis edilerek şehrimize kazandırılmasını halkımız adına talep ediyoruz. Buyurun, bu güzel ilimiz için hepimiz taşın altına elimizi, gövdemizi hep birlikte koyalım." ifadelerini kullandı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet