Kırşehir'de hububat ve baklagil üreticilerine destek

25.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:20

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'de kayıtlı 20 bin üreticiye 73 milyon lira destekte bulunulduğunu bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, çiftçilerin yarınlara güvenle bakması, emeğinin heba olmaması, çabasının karşılığını alabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kırşehir genelinde hububat ve baklagil üreticilerine fark ödeme desteklerinin başladığını aktaran Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de kayıtlı 20 bin üreticiye toplam 73 milyon lira destekte bulunuyoruz. Artan maliyetler karşısında çiftçileri zorda bırakmıyoruz. Ürünlerin piyasada hak ettiği değeri verilmesini sağlıyoruz. 15 yıl aradan sonra geçen yıl kasımda, Tarım Şurasını toplayarak, tarım alanında geleceğe dair önemli kararlar aldık. Çiftçimize araç, gereç, gübre, tohum, mazot desteğini hız kesmeden ve artırarak devam ettiriyoruz. Desteklerin yanı sıra çiftçilerimize sağlanan tarımsal krediler ile onlara yardımcı oluyoruz. Tarımda modern üretim imkanları, makinelere çiftçimizin kavuştuğu da unutulmamalıdır. 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'i, tarımsal desteklere ayrılmıştır. Milleti için üreten, emeğiyle milletin sofrasına ekmeğin gelmesi için ter döken köylümüzü desteklemeye her zaman devam edeceğiz."

Kaynak: AA