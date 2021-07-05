Kırşehir'de hububat sezonu açıldı

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Kırşehir'de hububat sezonu açıldı

Kırşehir'de hububat sezonu açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat alım sezonunun açıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat alım sezonunun açıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, odaya bağlı Tarım Ticaret Merkezinde bulunan ve üyeler tarafından kullanılan 43 adet deponun sezon için hazırlandığı belirtildi.

Arpa ve buğday hasadına girilmesiyle hububat alımlarına da başlandığı ifade edilen açıklamada, dış alan ile toplam 100 bin ton kapasiteli olan Ticaret Merkezinde arpanın tonunun 2 bin 300 ila 2 bin 400 lira, buğdayın ise 2 bin 300 ila 2 bin 500 lira arasında alındığı kaydedildi.

Yaklaşık bir hafta önce arpa ve sonrasında da buğday hasadının başladığına vurgu yapılan açıklamada, fiyatların sabit olmadığı ve ürünün cins ve kalitesine göre değişiklik gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz, bu yıl sezonun 10-15 gün gecikmeli başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçiler ürünlerini tüccara ve Toprak Mahsulleri Ofisine satmaktalar. Arpa tüccarlar tarafından satın alındıktan sonra ağırlıklı olarak besicilere pazarlanmaktadır. Çiftçilerimiz ürünlerini borsadaki tüccara da satıyor. Depoları kiralayan tüccarlar ürünleri burada depoluyor. Geçen sene arpa, ton başına 1300 ila 1400 liraydı. Bu sene ise geçen yıl ki hasat başlangıcına oranla neredeyse 2 katına çıkmış durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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