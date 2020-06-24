Kırşehir'de hırsızlık, 3 şüpheli yakalandı
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Kırşehir'de hırsızlık, 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de gıda işi yapan bir iş yerinden 12 bin lira çalan 3 şüpheli, Yozgat'ta yakalandı.

Kırşehir'de hırsızlık, 3 şüpheli yakalandı
24.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:55

Kırşehir'de gıda işi yapan bir iş yerinden 12 bin lira çalan 3 şüpheli, Yozgat'ta yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gıda toptancısında geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheli hakkında inceleme başlattı.

İncelemede, hırsızların iş yerindeki iki kasadan 12 bin lira çaldıkları belirlendi. Çevredeki iş yerleri ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların Yozgat'a gittiğini tespit etti.Kırşehir ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yozgat'ta yakalanan şüphelilerin aracında üç cep telefonu, sahte kimlik ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., M.D., ve A.B., Kırşehir'de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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