Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu

19.08.2019 12:34

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 342 kök Hint keneviri ve 650 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Akpınar ilçesi yakınlarında bir tarım arazisinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada 342 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarlanın sahibi K.P'nin ikametinde yapılan aramada ise 650 gram esrar bulundu.

K.P. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA