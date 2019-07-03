Kırşehir'de hemşirenin darbedildiği iddiası

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hastanın erkek hemşireyi darbettiği öne sürüldü.

Acil serviste tedavi gören bir hasta ile serviste görevli hemşire Ertan Sağlam arasında tartışma çıktı. Koluna damar yolu açılarak serum takılan hasta, çok ağrı hissettiğini ileri sürerek Sağlam'a tepki gösterdi.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine hastanın, hemşire Sağlam'ı darbettiği öne sürüldü. Kavga sırasında acil servisteki EKG cihazı da zarar gördü. Sağlam, rapor alarak hastane polisine şikayette bulundu.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erkek hemşirenin darbedilmesi kınandı.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz da şiddete maruz kalan hemşire Ertan Sağlam'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, olayı kınadıklarını belirtti.

Kaynak: AA