Kırşehir'de haziran ayının Ahisi elektrikçi esnafı oldu
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Kırşehir'de haziran ayının Ahisi elektrikçi esnafı oldu

Kırşehir'de haziran ayının Ahisi elektrikçi esnafı oldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de haziran ayının Ahisi, elektrikçi esnafı Yunus Demiryol seçildi.

Kırşehir'de haziran ayının Ahisi, elektrikçi esnafı Yunus Demiryol seçildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden (KESOB) yapılan açıklamaya göre, Ahilik prensiplerine uygun çalıştığı belirlenen esnaf arasındaki ayın Ahisi uygulamasına devam edildi.

Elektrikçi esnafı Yunus Demiryol, Ahilik prensiplerine uygun ticaret anlayışı nedeniyle Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları tarafından haziran ayının Ahisi seçildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk'ün de katıldığı törenle ???????Yunus Demiryol'a Ahiliği temsilen Ahi Evran Veli heykeli, Ahilik belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Elektrikçiler Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu'nun önerdiği esnafın haziran ayı için ayın Ahisi seçildiğini ifade etti.

Demiryol'un devletine bağlı, vergilerini ödeyen, ahlaklı ticaret yapan ve çevresinde sevilen bir esnaf olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu nedenle haziran ayı Ahi esnafı olarak biz de kendisini uygun gördük. Esnaflık, para ve kazanç gelip geçicidir ancak verilen hizmet ve alınan bu ödüller kalıcıdır. Bundan sonra da aynı ticaret anlayışını devam ettirerek birlik ve beraberlik içinde diğer esnaflarımıza da bu anlayışı aşılamasını diliyorum. Şahsım ve teşkilatım adına kendisini tebrik ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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