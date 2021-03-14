Kırşehir'de hayvancılık sektör toplantısı yapıldı
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Kırşehir'de hayvancılık sektör toplantısı yapıldı

14.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:26
Kırşehir'de hayvancılık sektör toplantısı yapıldı

Kırşehir Ticaret Borsası tarafından kentteki hayvancılık gelişmelerinin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Kırşehir Ticaret Borsası tarafından kentteki hayvancılık gelişmelerinin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklama göre, odanın konferans salonundaki toplantıda hayvancılık alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, sektörün tabana yayılarak, beklentilere dönüş olması gerektiğini aktardı.

Yavuz, "Hayvancılık sektöründe yem ve girdi maliyetleri yükselmektedir. Bunun devam etmesiyle hayvancılık azalacaktır. Hayvan kesim fiyatlarında istikrar olması gerekiyor. Yağlı ve yağsız kesime de standart getirilmeli. Karkas et fiyatlarında son 2-3 yılda besiciler zarar etmekte. Doğru planlamalar yapılmalı, ithalatta da Kırşehir'e kesinlikle ayrıcalık tanınması gerekiyor. Kırşehir'de hayvancılık alanında ciddi yatırımlar bulunmaktadır. Şehirdeki işletmelere kolaylık sağlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin yaşanan sorunları anlatmalarının ardından kentteki hayvancılığın geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre Gürçay, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, Kırmızı Et Birliği Kırşehir Başkanı Ömer Güzel, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Süleyman Eraslan ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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