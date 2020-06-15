Kırşehir'de hayvan otlatma kavgasında 2 kişi yaralandı Kırşehir'in Akçakent ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ömeruşağı köyünde A.E, ailesine ait nohut tarlasında koyun otlatan Afganistan uyruklu Gulaga Nazari'yi darbetti, hayvanların sahibi Muhammet Arslan ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E, tabancayla etrafa rastgele ateş etti.

Vücuduna mermi isabet eden ve ağır yaralanan Arslan, Kayseri Şehir Hastanesine, Nazari ise Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA