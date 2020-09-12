Kırşehir'de hayvan otlatan 2 gencin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırşehir'de hayvan otlatan 2 gencin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan Samet Baran (15) hayatını kaybetti, Ramazan Dikmen (16) yaralandı.

Kırşehir'de hayvan otlatan 2 gencin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
12.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:11

KIRŞEHİR'in Akçakent ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan Samet Baran (15) hayatını kaybetti, Ramazan Dikmen (16) yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde meydana geldi. Kendilerine ait büyükbaş hayvanları arazide otlatan Ramazan Dikmen (16) ve Samet Baran'ın (15) üzerine yıldırım düştü. İki arkadaş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araziye gelen sağlık ekipleri yaralı Dikmen ve Baran'ı Çiçekdağı ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ramazan Dikmen'in ise, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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