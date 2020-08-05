Kırşehir'de hayvan çiftliğinde yangın Kırşehir'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kırşehir'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kaman ilçesi Darıözü Mahallesi'nde E.T'ye ait hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftlik çalışanlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi.

Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, yangının saman balyalarına sıçramaması için büyük çaba harcandı.

Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, depo ve ikamet kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA