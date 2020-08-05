Kırşehir'de hayvan çiftliğinde yangın
Kırşehir'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.
05.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:03
Kırşehir'de bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kaman ilçesi Darıözü Mahallesi'nde E.T'ye ait hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftlik çalışanlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi.
Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, yangının saman balyalarına sıçramaması için büyük çaba harcandı.
Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, depo ve ikamet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA