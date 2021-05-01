Kırşehir'de "Hayır Çarşısı" uygulamasıyla yetimler giydirildi
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Kırşehir'de "Hayır Çarşısı" uygulamasıyla yetimler giydirildi

Kırşehir'de 'Hayır Çarşısı' uygulamasıyla yetimler giydirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Müftülüğü, "Hayır Çarşısı" uygulamasıyla ramazan ayı boyunca yetimlerin giydirilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını bildirdi.

Kırşehir Müftülüğü, "Hayır Çarşısı" uygulamasıyla ramazan ayı boyunca yetimlerin giydirilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını bildirdi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi işbirliğiyle ramazan ayı boyunca her gün bir yetimin giydirilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında Kur'an Kursu öğreticileri ve din görevlilerinin rehberliğinde 120 hanede 685 kişinin gıda ihtiyaçlarının sağlandığı aktarılan açıklamada, 41 yetimin ise giydirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Mehmet Yaman, İslam dininin paylaşmaya, yetimi, mağduru, mazlumu gözetmeye büyük önem verdiğini, kötü hasletler olan bencillik ve cimriliği yasakladığını anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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