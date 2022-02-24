Kırşehir'de "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" ödülleri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Haydi Çocuklar Camiye Projesi"ne katılan 50 çocuğa ödülleri verildi.

Kırşehir Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran, camilerin çocuk ve gençler için cazibe merkezi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Çocukların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Başaran, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kulüp başkanı Zafer Köksal da 6-13 yaş arası çocuklara namaz kılmayı ve camiyi sevdirmek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ailelerin de katıldığı törende 50 çocuğa ödül takdim edildi.