Kırşehir'de havuza düşen çocuk yaşamını yitirdi Kırşehir'in Akçakent ilçesinde havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylaözü köyünde meydana gelen olayda, M.D. (2) ailesinin evde olduğu bir sırada havuza düştü. Bir süre sonra havuzun içerisinde ailesi tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan M.D., Çiçekdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA