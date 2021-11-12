Kırşehir'de havalandırma boşluğunda sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de, düştüğü havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, düştüğü havalandırma boşluğunda sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Merkez Medrese Mahallesi'ndeki iş merkezinin son katında havalandırma boşluğundan kuş çırpınması sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine iş yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, binanın üçüncü katındaki havalandırma boşluğunda sıkışan güvercinin yerini tespit etti.
Binanın son katındaki iş yerinin kombi baca bağlantısını söken itfaiye ekibi, güvercini sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlıklı olduğu görülen güvercin, doğal ortamına bırakıldı.
#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek?— Haberler (@Haberler) November 12, 2021
AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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