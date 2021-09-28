Kırşehir'de hastanın böreğindeki taşlar kapalı ameliyatla çıkarıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de böbreklerindeki taşlar kapalı ameliyatla çıkarılan 17 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afganistan uyruklu Ekramuddin Nazari (17), sol yan ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastanın sol böbreğinde farklı ebatlarda 3 taşın olduğu tespit edildi.

Üroloji Kliniği'nde görevli Op. Dr. Talip Göktaş'ın yaptığı operasyonda, Nazari'nin böbreğindeki taşlar, kapalı ameliyatla alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktaş, "Yapılan tetkiklerde sol böbrekte 3x 4 santimetrelik bir ve 0,5x0,5 santimetrelik iki taş görüldü. Kapalı olarak sırtından küçük bir delik vasıtasıyla perkütan nefrolitotomi yöntemiyle taşlar çıkarıldı. Hasta kapalı yöntem sayesinde ameliyat sonrası erken dönemde taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut da artık Kırşehir'de bu tür ameliyatların gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "İlimizde sağlık hizmeti sunumunun etkinliğini artırmak, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Ameliyatı gerçekleştiren hekimimize teşekkür ediyorum, hastamıza acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.