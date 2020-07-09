Kırşehir'de hastaların kalp fonksiyonları kolay ve hızlı ölçülebilecek Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunulan el eko kardiyografi cihazı ile hastaların kalp fonksiyonlarının kolay ve hızlı ölçüleceği bildirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete sunulan el eko kardiyografi cihazı ile hastaların kalp fonksiyonlarının kolay ve hızlı ölçüleceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servise başvuran hastaların kalp fonksiyonlarının ölçümünü kolaylaştıran el eko kardiyografisi cihazı hizmete girdi.

Cihaz hakkında bilgi veren hastane hekimi kardiyolog Dr. Ahmet Kıvrak, prototip olarak kullanılan, yanında bulunan tablet aracılığıyla da sonuçları kısa sürede gösteren cihazın işlevsel olarak önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtti.

Cihazın tablet ya da cep telefonlarıyla organize şekilde çalışabildiğini anımsatan Kıvrak, el eko kardiyografisi cihazının hastalarda kısa sürede sonuç alınmasına katkı verdiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve idareciler, el eko kardiyografisi cihazını uygulamalı olarak inceledi.

Kaynak: AA