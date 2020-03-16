Kırşehir'de hasta ziyaretlerine sınırlama getirildi Kırşehir'de, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi ile koranavirüs önlemleri kapsamında temasın en aza indirilmesi için hastane ziyaretlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kırşehir'de, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi ile koranavirüs önlemleri kapsamında temasın en aza indirilmesi için hastane ziyaretlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellendiği belirtilerek, bu tedbirlere ek olarak yeni önlemlerin alındığı ifade edildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere hastanelerde yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması ve mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesinin kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmasının belirlendiği vurgulanan açıklamada, kararların Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine uygulanmaya başlandığına işaret edilerek, vatandaşların bu kararlara hassasiyet göstermesi istendi.

Kaynak: AA