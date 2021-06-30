Kırşehir'de hasat döneminde arazi yollarında düzenleme yapıldı
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Kırşehir'de hasat döneminde arazi yollarında düzenleme yapıldı

Kırşehir'de hasat döneminde arazi yollarında düzenleme yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de hasat döneminde çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla köylerin arazi yollarında düzenleme yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de hasat döneminde çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla köylerin arazi yollarında düzenleme yapıldığı bildirildi.

Kırşehir İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, merkez ve ilçelere bağlı köylerde 6 greyder ile hasat mevsimi öncesi arazi yollarının tesviyesi ve düzenlenmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Mayıs ayında başlatılan arazi yolları açma çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, hasat mevsiminde çiftçilere kolaylık sağlanması, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve tarladaki ürünlerin daha rahat hasat edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, "Bu mevsimde çiftçilerimizin ürünlerini daha rahat koşullarda hasat etmelerine yardımcı olmak için merkez ve ilçelerimizde İl Özel İdaremiz iş makinesi ekipmanımızla arazi yollarının açılmasını belli bir plan ve program halinde gerçekleştirdik. Bereketli bir hasat yılı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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