Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

04.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:43
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda Kırıkkale, Nevşehir, Adana, Kayseri ve 'de "konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iş yeri ve ikametten hırsızlık" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheli A.Ç., teknik takip sonucu yakalandı.


2007 yılında Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesince 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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