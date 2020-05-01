Kırşehir'de Hak-İş'ten "1 Mayıs" açıklaması
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Kırşehir'de Hak-İş'ten "1 Mayıs" açıklaması

Kırşehir'de Hak-İş'ten
01.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:48

Hak-İş Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Kırşehir İl Başkanı Hızır Gürler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gürler, Cacabey Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel anlamda kutlayamadıklarını ancak farklı etkinliklerle seslerini duyurduklarını anlatan Gürler, işçilerin bazı taleplerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini, bütün sağlık emekçilerinin eşit haklar almasını, taşerondan kadroya geçen emekçilerin toplu iş sözleşmesi sürelerinin öne çekilmesini, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını talep eden Gürler, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak bizler, sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız. Vergi adaletsizliklerinin giderilmesini, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini ve asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Biz ücretliler milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de ve dünyadaki tüm emekçilere kutlu olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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