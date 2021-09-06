Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci diplomalarını aldı
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Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci diplomalarını aldı

Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci diplomalarını aldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenciye diplomaları takdim edildi.

Kırşehir'de, hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenciye diplomaları takdim edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Hatice Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, 20 hafızı daha Kırşehir'e kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, gayretlerinden dolayı öğreticileri tebrik etti.

Kur'an öğretiminin çok önemli olduğuna işaret eden Önen, katkılarından dolayı hafızların ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hafızlara diplomaları verilerek taçları takıldı, İl Müftülüğü tarafından altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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