Kırşehir'de hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü
Kırşehir'de hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kırşehir'de hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Cengiz B. idaresindeki 38 UN 865 plakalı tır, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Yozgat yol ayrımında, Eylem Kurt yönetimindeki 40 AN 050 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Eylem Kurt, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cengiz B, gözaltına alındı.