Kırşehir'de hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı Kırşehir'de, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'de, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Muhittin Elçi yönetimindeki 34 V 8435 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden Şahabettin, Mesut, Sabır ve Nazmi Elçi, sıkıştıkları yerden AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA