Kırşehir'de Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmaları devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, uzun vadede fosil odaklı araçları devre dışı bırakacak Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazlı açıklamada, sürdürülebilir, akıllı ve erişilebilir ulaşım sistemlerinin önemli konuları arasında yer aldığını, mobil uygulama ile vatandaşların toplu taşımaya ulaşımlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Belediyenin toplu taşımada 28 adet otobüs ile 12 ayrı hatta şehrin tamamına hizmet verdiğini vurgulayan Ekicioğlu, hat ve güzergahı yöneten, yönlendiren, takip eden bir merkezin mevcut olduğunu aktardı.

Şehrin akıllı ulaşım ağıyla donatıldığını, dinamik sinyalizasyonlu kavşaklar, sesli yaya butonları, uzaktan erişilebilen akıllı otobüs ve duraklarla aktif bir şekilde hizmet verildiğini belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Trafik Kontrol Merkezi tarafından ulaşım hizmetleri uzaktan izlenerek taleplere göre değerlendirmeler yapılıp enerji tasarrufu sağlanarak daha etkin hareket ediliyor. Kırşehir Belediyesi olarak uzun vadede fosil odaklı araçları devre dışı bırakacak Hafif Raylı Sistem Projesi'nin de çalışmalarına devam ediyoruz."

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