Kırşehir'de "Hacı Bektaş" tiyatro oyunu sahnelenecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından "Hacı Bektaş" adlı tiyatro oyunun sahneleneceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hacı Bektaş oyunun Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 25 Ocak Salı günü tiyatroseverlerle buluşacağı belirtildi.

Tiyatroda, Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyılda Horasan'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğu, Moğol istilasında verdiği mücadele, Ahi Evran Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre ve İshak Bey ile kesişen yollarının anlatıldığı ifade edilen açıklamada, bilet ücretlerinin tam 18, indirimli 10 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, biletlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi'nden emin edilebileceği aktarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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