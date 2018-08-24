Kırşehir'de Güvercin Hırsızlığı İddiası
Kırşehir'de, hobi amaçlı yetiştirilen 20 güvencinin kümesinden çalındığı iddia edildi.
Kırşehir'de, hobi amaçlı yetiştirilen 20 güvencinin kümesinden çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sevdiğin köyünde yaşayan H.Ö, hobi amaçlı olarak yetiştirdiği güvercinleri kontrol etmek için kümese gitti.
Kümesin duvarının yıkık ve 20 güvercinin yerinde olmadığını gören H.Ö, jandarmaya hırsızlık ihbarında bulundu.
Jandarma ekibi, olayla ilgili çalışma başlattı.