Kırşehir'de Güvercin Hırsızlığı İddiası

Kırşehir'de Güvercin Hırsızlığı İddiası

Kırşehir'de, hobi amaçlı yetiştirilen 20 güvencinin kümesinden çalındığı iddia edildi.

Kırşehir'de Güvercin Hırsızlığı İddiası

Kırşehir'de, hobi amaçlı yetiştirilen 20 güvencinin kümesinden çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sevdiğin köyünde yaşayan H.Ö, hobi amaçlı olarak yetiştirdiği güvercinleri kontrol etmek için kümese gitti.

Kümesin duvarının yıkık ve 20 güvercinin yerinde olmadığını gören H.Ö, jandarmaya hırsızlık ihbarında bulundu.

Jandarma ekibi, olayla ilgili çalışma başlattı.

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