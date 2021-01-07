Kırşehir'de "görüntülü muayene" hizmeti başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir'de "görüntülü muayene" hizmeti başlatıldı

07.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:34
Kırşehir'de

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında riskli grupta yer alanlar için "görüntülü muayene" hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında riskli grupta yer alanlar için "görüntülü muayene" hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, riskli grupta bulunan hastaların, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden hekim tarafından görüntülü muayene olabileceği belirtildi.

Riskli grupta bulunan vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) kimlik numaralarıyla giriş yaptığında görüntülü muayeneye otomatik olarak yönlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan bilgilendirme mesajında 'Tamam' yazısına tıklandığında randevu alma süreci gerçekleşmektedir. Uygun saat seçilerek görüntülü muayene onaylanmaktadır. Muayene saatinde görüntülü muayene başladığında hastamıza SMS mesajı gelir. Gelen mesajdaki linke tıklayarak kamera ve mikrofon özelliği taşıyan telefon, bilgisayar veya tabletinizden görüşmeyi başlatabilirsiniz. Kurumumuzda 1 aile hekimliği uzmanı ve 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı branşında ihtiyaç duyan hastalarımıza bu hizmeti başlatmış bulunmaktayız. Doluluk oranlarımıza göre randevu saatlerimizi arttırmayı planlamaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Yaşar Güler Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Çağla Şıkel Prens Harry Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de "görüntülü muayene" hizmeti başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:52:17. #1.14#
title