Kırşehir'de "görüntülü muayene" hizmeti başlatıldı

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında riskli grupta yer alanlar için "görüntülü muayene" hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, riskli grupta bulunan hastaların, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden hekim tarafından görüntülü muayene olabileceği belirtildi.

Riskli grupta bulunan vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) kimlik numaralarıyla giriş yaptığında görüntülü muayeneye otomatik olarak yönlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan bilgilendirme mesajında 'Tamam' yazısına tıklandığında randevu alma süreci gerçekleşmektedir. Uygun saat seçilerek görüntülü muayene onaylanmaktadır. Muayene saatinde görüntülü muayene başladığında hastamıza SMS mesajı gelir. Gelen mesajdaki linke tıklayarak kamera ve mikrofon özelliği taşıyan telefon, bilgisayar veya tabletinizden görüşmeyi başlatabilirsiniz. Kurumumuzda 1 aile hekimliği uzmanı ve 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı branşında ihtiyaç duyan hastalarımıza bu hizmeti başlatmış bulunmaktayız. Doluluk oranlarımıza göre randevu saatlerimizi arttırmayı planlamaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız