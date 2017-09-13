Kırşehir'de "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi" Projesi

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Kırşehir'e en uygun yatırım ve teşvik modellerinin oluşturulması amacıyla "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi" projesi başlatıldı.



KOP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir otelde KOP idaresi tarafından Kırşehir'de girişimcilik, yenilik, Ar-Ge, teşvik, sanayi alt yapısı ve üniversite sanayi işbirliklerinin inceleneceği, bölgenin öncelik ve özelliklerinin ortaya konularak en uygun teşvik ve destek modellerinin geliştirileceği toplantı düzenlendi.



Toplantıda konuşan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, "girişimcilik" kelimesinin son yıllarda tüm dünya genelinde en çok konuşulan ve önem atfedilen konuların başında geldiğini, ekonomik büyüme ile girişimcilik arasındaki pozitif bağı, istihdam artışı ile yenilikçi anlayışının birbirini takip ettiğini vurguladı.



Rekabetçiliğin artmasında, yeni teknolojilerin üretiminde, beşeri ve sosyal sermayenin güçlendirilmesinde önemli etkileri bulunan girişimciliğin KOP Bölge Kalkınma İdaresinin gündeminde olduğunu da hatırlatan Bostancı, şunları kaydetti:



"Kalkınma Bakanlığımız ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bölgemizde girişimcilik ve yenilikçilik konusunda aksayan alanların tespit edilmesi adına detaylı bir araştırma projesi yapmaya karar verdik. Bölgemiz için hazırlayacağımız destekleri doğru ihtiyaç noktalarına yönlendirebilmek için bir yol haritası niteliğinde olan bu çalışmayı ilk etapta Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde'de hayata geçirdik. Çalışmalar sonunda elde edilen analiz raporlarının yanı sıra girişimcilere yol göstermesi amacıyla patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi imtiyazlara kişilerin, firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini anlatan el kitabı ve sempozyumlar hazırlandı."



Botancı, proje ile KOP bölgesinde KOBİ'lerin özellikle de mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin il düzeyinde belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik strateji ve politika tedbirlerinin geliştirilmesinin amaçlandığını da aktardı.



Toplantıya, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Kadın Girişimciler Kurulu, Ahiler Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve İŞKUR temsilcileri ile ilgili özel sektör temsilcileri katıldı.