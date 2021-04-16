Kırşehir'de geniş katılımlı toplantılara izin yok
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Kırşehir'de geniş katılımlı toplantılara izin yok

Kırşehir'de geniş katılımlı toplantılara izin yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak geniş katılımlı etkinliklere izin verilmeyeceği kararını aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanarak geniş katılımlı etkinliklere izin verilmeyeceği kararını aldı.

Kurul toplantısında; koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği kararlaştırıldı. Alınan karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem başlatılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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