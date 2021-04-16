Kırşehir'de geniş katılımlı etkinlikler ertelendi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin geniş katılımlı etkinliklerinin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği bildirildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin geniş katılımlı etkinliklerinin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Alınan karar ile 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği kararlaştırılmıştır." denildi.

Sendikaların genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliğin de 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği vurgulanan açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında kanunlar gereğince idari ve adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız