Kırşehir'de gençlik liderlerinin değerlendirme toplantısı

22.09.2019 16:40

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Gençlik Merkezleri Müdürlüğü bünyesindeki il ve ilçe gençlik liderleri ile Yurt Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki il ve ilçe yurt eğitim sorumlularıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, değerlendirme toplantısında gençlik liderleri ve yurt eğitim sorumlularıyla buluştu.

Toplantıda konuşan Şahin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde gerek yurtlarda barınan ve gençlik merkezlerindeki faaliyetlere katılacak olan gençler için yeni dönemde yapılacak kurslar, sportif çalışmalar, kültürel faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve atölye kulüplerinin öneminden bahsetti.

Gençlik Merkezlerinin gençlerin kendilerini geliştirmesi için en önemli alanlardan olduğunu vurgulayan Şahin, "Gençlerin akranlarıyla kaynaşmalarını, sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket gibi değerleri benimsemelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA