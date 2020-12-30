Kırşehir'de gençlik liderleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kırşehir'de gençlik liderleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:24
Kırşehir'de gençlik liderleri AA'nın

Kırşehir'de gençlik liderleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırşehir'de gençlik liderleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cacabey Gençlik Merkezinde görev yapan gençlik liderleri, AA muhabir ve foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Gençlik liderlerinden Yasin Çalışkan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Hülya Turgut da yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Çağrı Doğan ise yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarını seçti.

Gençlik liderleri, AA muhabir ve foto muhabirlerinin karelerinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu vurgulayarak, beğendikleri kareleri seçmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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